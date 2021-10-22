У Люксембурзі дозволили вирощувати канабіс у домашніх умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні уряд Люксембургу дозволив жителям вирощувати канабіс вдома для особистого користування. Про це повідомляє УНН із посиланням на EurActiv.
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Як повідомляють, у Люксембурзі сім'я може на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин каннабіса для власних потреб. Можна буде купувати насіння у люксембурзьких магазинах, імпортувати їх із-за кордону або замовляти в інтернеті.
Однак заборона на споживання і транспортування канабісу у громадських місцях залишиться чинною, як і заборона на торгівлю іншими продуктами канабісу, крім насіння. Водночас споживання і транспортування до трьох грамів відтепер класифікуватимуть як проступок.
Зазначають, що наразі головна мета уряду — регулювати вживання канабісу та його вирощування у домашніх стінах.
Окрім того, у країні планують регулювати і великомасштабне вирощування, сподіваючись на розвиток національного виробництва органічної продукції.
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