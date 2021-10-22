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У Люксембурзі дозволили вирощувати канабіс у домашніх умовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні уряд Люксембургу дозволив жителям вирощувати канабіс вдома для особистого користування. Про це повідомляє УНН із посиланням на EurActiv.

У Люксембурзі дозволили вирощувати канабіс у домашніх умовах

Деталі

Як повідомляють, у Люксембурзі сім'я може на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин каннабіса для власних потреб. Можна буде купувати насіння у люксембурзьких магазинах, імпортувати їх із-за кордону або замовляти в інтернеті.

Однак заборона на споживання і транспортування канабісу у громадських місцях залишиться чинною, як і заборона на торгівлю іншими продуктами канабісу, крім насіння. Водночас споживання і транспортування до трьох грамів відтепер класифікуватимуть як проступок.

Зазначають, що наразі головна мета уряду — регулювати вживання канабісу та його вирощування у домашніх стінах. 

Окрім того, у країні планують регулювати і великомасштабне вирощування, сподіваючись на розвиток національного виробництва органічної продукції. 

Нагадаємо

У Коста-Риці, країні в Центральній Америці, схвалили закон про легалізацію вживання марихуани з медичною метою.

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