В Люксембурге разрешили выращивать каннабис в домашних условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня правительство Люксембурга позволило жителям выращивать каннабис дома для личного пользования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EurActiv.
Детали
Как сообщают, в Люксембурге семья может на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса для собственных нужд. Можно будет покупать семена в люксембургских магазинах, импортировать их из-за границы или заказывать в интернете.
Однако запрет на потребление и транспортировку каннабиса в общественных местах останется в силе, как и запрет на торговлю продуктами каннабиса, кроме семян. В то же время потребление и транспортировку до трех граммов отныне будут классифицировать как проступок.
Отмечают, что сейчас главная цель правительства — регулировать употребление каннабиса и его выращивание в домашних стенах.
Кроме того, в стране планируют регулировать и крупномасштабное выращивание, надеясь на развитие национального производства органической продукции.
Напомним
В Коста-Рике, стране в Центральной Америке, приняли закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.
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