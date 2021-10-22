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В Люксембурге разрешили выращивать каннабис в домашних условиях

Киев • УНН

 • 22137 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня правительство Люксембурга позволило жителям выращивать каннабис дома для личного пользования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EurActiv.

В Люксембурге разрешили выращивать каннабис в домашних условиях

Детали

Как сообщают, в Люксембурге семья может на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса для собственных нужд. Можно будет покупать семена в люксембургских магазинах, импортировать их из-за границы или заказывать в интернете.

Однако запрет на потребление и транспортировку каннабиса в общественных местах останется в силе, как и запрет на торговлю продуктами каннабиса, кроме семян. В то же время потребление и транспортировку до трех граммов отныне будут классифицировать как проступок.

Отмечают, что сейчас главная цель правительства — регулировать употребление каннабиса и его выращивание в домашних стенах.

Кроме того, в стране планируют регулировать и крупномасштабное выращивание, надеясь на развитие национального производства органической продукции.

Напомним

В Коста-Рике, стране в Центральной Америке, приняли закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

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