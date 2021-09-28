У німецькому будинку для літніх людей бабуся вирощувала марихуану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму балконі вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина. Про це повідомляє УНН із посиланням на DPA.
Деталі
Підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліцію.
“Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції”, — ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати марихуану. Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з’явилося насіння канабісу. У поліції зазначили, що рослину було знищено.
Доповнення
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розгляне питання про виключення марихуани зі списку заборонених речовин.