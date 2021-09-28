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В немецком доме престарелых старушка выращивала марихуану

В немецком доме престарелых старушка выращивала марихуану

Киев  •  УНН

 • 33560 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В доме престарелых в немецком регионе Швабия 91-летняя старушка на своем балконе выращивала марихуану, не зная что это за растение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Подозрительное растение заметила одна из работниц дома престарелых, которая сообщила об этом в полицию.

“Жительница дома была шокирована, потому что не знала названия растения и не знала о запрете на его выращивание. Однако из-за того, что ей нравилось это растение и она выращивала его длительное время, старушка долго не хотела с ним расставаться и отдавать полиции”, — говорится в сообщении.

Сообщают, что только после долгих уговоров и объяснений старушка согласилась отдать марихуану. До сих пор неизвестно, как у 91-летней жительницы дома престарелых появились семена каннабиса. В полиции отметили, что растение было уничтожено.

Напомним

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении марихуаны из списка запрещенных веществ.

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