У Львові з підозрою на COVID-19 госпіталізували контрактника

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який є контрактником. За попередньою інформацією він разом із сином контактував із хворим у якого підтвержено COVID-19, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.