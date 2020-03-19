У Львові з підозрою на COVID-19 госпіталізували контрактника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чоловіка, який є контрактником. За попередньою інформацією він разом із сином контактував із хворим у якого підтвержено COVID-19, передає УНН із посиланням на Гал-інфо.
У коментарі ЗМІ речниця голови Львівської ОДА Дар'я Бавзалук з посиланням на офіційні дані лікарні повідомила інформацію про те, хто ці пацієнти і звідки вони прибули в Україну.
До Львівської обласної інфекційної лікарні з військового госпіталю привезли контрактника у якого підозрюють коронавірусну інфекцію COVID-19.
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Йдеться про чоловіка 1973 р.н, із с. Монастирок-Оглядівський Радехівського району. Учора до лікарні госпіталізували його 17-річного сина з яким чоловік контактував.
Як зазначила Дар' я Бавзалук, чоловік підписав контракт учора, а сьогодні проявилися ознаки захворювання.
Нагадаємо, в Україні підтверджено уже 21 випадок COVID-19.