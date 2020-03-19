Во Львове с подозрением на COVID-19 госпитализировали контрактника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который является контрактником. По предварительной информации он вместе с сыном контактировал с больным у которого подтверждено COVID-19, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.
В комментарии СМИ пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на официальные данные больницы сообщила информацию о том, кто эти пациенты и откуда они прибыли в Украину.
Во Львовскую областную инфекционную больницу из военного госпиталя привезли контрактника, у которого подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Речь идет о мужчине 1973 г.р., из с. Монастирок Оглядовский Радеховского района. Вчера в больницу госпитализировали его 17-летнего сына с которым человек контактировал.
Как отметила Дарья Бавзалук, мужчина подписал контракт вчера, а сегодня проявились признаки заболевания.
Напомним, в Украине подтверждено уже 21 случай COVID-19.