Во Львове с подозрением на COVID-19 госпитализировали контрактника

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который является контрактником. По предварительной информации он вместе с сыном контактировал с больным у которого подтверждено COVID-19, передает УНН со ссылкой на Гал-инфо.