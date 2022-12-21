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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Львові відреставрували історичну дубову браму

У Львові відреставрували історичну дубову браму

Київ • УНН

 • 470285 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Львові відновили історичну дубову браму. Її висота понад 4 метри. Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує УНН.

Цитата

«Ця дубова брама була в поганому стані. Ліве і праве дверні полотна мали суттєві пошкодження в нижній частині, від старих замків залишилися отвори, цокольна дошка була втрачена. Окрім того, по всій площині брами майже цілком втрачене декоративне різьблення. Добре, що збереглися автентичні ковані решітки», - розповів майстер-реставратор Ростислав Малецький.

Деталі

Фахівці замінили пошкоджену деревину, відчистили ковані елементи та встановили нове засклення. Втрачені декоративні оздоблення брами, яка розташована на вул.Саксаганського, 22, фахівці відновили за зразком історичних аналогів. Ускладнювала роботу реставраторам висота брами - 4,2 м. 

За словами директора «Бюро спадщини» Павла Богайчика, вартість реставраційних робіт - близько 75 000 грн. Внесок мешканців склав 22 500 грн, решта суми - співфінансування від міста.

Доповнення

Під час реставрації Porta dei Cornacchini та мармурового облицювання північної сторони собору у Флоренції, на групі мармурових скульптур Богородиці з немовлям та ангелів, що поклоняються, було виявлено значні сліди кольору, що виявилося оригінальною поліхромною фарбою.

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