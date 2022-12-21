Во Львове отреставрировали исторические дубовые ворота
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во Львове восстановили исторические дубовые ворота, высотой более 4 метров. Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.
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«Эти дубовые ворота были в плохом состоянии. Левые и правые дверные полотна имели существенные повреждения в нижней части, от старых замков остались проемы, цокольная доска была потеряна. Кроме того, по всей плоскости ворот почти полностью потеряна декоративная резьба. Хорошо, что сохранились аутентичные кованые решетки», – рассказал мастер-реставратор Ростислав Малецкий.
Детали
Специалисты заменили поврежденную древесину, отчистили кованые элементы и установили новое остекление. Утраченные декоративные отделки ворот на ул.Саксаганского, 22, специалисты восстановили по образцу исторических аналогов. Усложняла работу реставраторам высота ворот – 4,2 м.
По словам директора «Бюро наследия» Павла Богайчика, стоимость реставрационных работ – около 75 000 грн. Взнос жителей составил 22 500 грн, остальная сумма - софинансирование от города.
Дополнение
Во время реставрации Porta dei Cornacchini и мраморной облицовки северной стороны собора во Флоренции, на группе мраморных скульптур Богородицы с поклоняющимся младенцам и ангелам были обнаружены значительные следы цвета, что оказалось оригинальной полихромной краской.