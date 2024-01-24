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У Львові відновили подачу гарячої води та опалення майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки

У Львові відновили подачу гарячої води та опалення майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки

Київ • УНН

 • 26483 перегляди

Опалення та гаряча вода були відновлені майже у всьому житловому масиві Сихів у Львові після ймовірної хакерської атаки на місцеве комунальне підприємство.

В житловому масиві Сихів у Львові відновили подачу опалення і гарячої води майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки на комунальне підприємство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську міську раду.

Львівтеплоенерго відновило подачу опалення і гарячої води практично до усіх будинків на Сихові. Станом сьогодні на ранок, вдалося відновити подачу опалення до всіх будинків на Сихові, а гарячу воду - до 98%

- йдеться у повідомленні.

 Як зазанчається, гарячу воду у цих будинках подадуть до кінця дня.

Нагадаємо

Вчора вночі стався збій у роботі системи теплопостачання у Львові. Через що житловий масив Сихів  залишився без гарячої води та опалення

 Є підозри на зовнішнє втручання, однак ця інформація перевіряється правоохоронними органами.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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