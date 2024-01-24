У Львові відновили подачу гарячої води та опалення майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки
Київ • УНН
Опалення та гаряча вода були відновлені майже у всьому житловому масиві Сихів у Львові після ймовірної хакерської атаки на місцеве комунальне підприємство.
В житловому масиві Сихів у Львові відновили подачу опалення і гарячої води майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки на комунальне підприємство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську міську раду.
Львівтеплоенерго відновило подачу опалення і гарячої води практично до усіх будинків на Сихові. Станом сьогодні на ранок, вдалося відновити подачу опалення до всіх будинків на Сихові, а гарячу воду - до 98%
Як зазанчається, гарячу воду у цих будинках подадуть до кінця дня.
Нагадаємо
Вчора вночі стався збій у роботі системи теплопостачання у Львові. Через що житловий масив Сихів залишився без гарячої води та опалення.
Є підозри на зовнішнє втручання, однак ця інформація перевіряється правоохоронними органами.