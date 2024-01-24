Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

В жилом массиве Сихов во Львове восстановили подачу отопления и горячей воды почти во все дома после вероятной хакерской атаки на коммунальное предприятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Львовтеплоэнерго возобновило подачу отопления и горячей воды практически ко всем домам на Сыхове. По состоянию сегодня на утро, удалось восстановить подачу отопления во все дома на Сыхове, а горячую воду - до 98% - говорится в сообщении.

Как отмечается, горячую воду в этих домах подадут до конца дня.

Напомним

Вчера ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения во Львове. Из-за чего жилой массив Сихов остался без горячей воды и отопления.

Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация проверяется правоохранительными органами.