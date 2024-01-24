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Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 09:23  •  12148 просмотра

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Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.

В жилом массиве Сихов во Львове восстановили подачу отопления и горячей воды почти во все дома после вероятной хакерской атаки на коммунальное предприятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Львовтеплоэнерго возобновило подачу отопления и горячей воды практически ко всем домам на Сыхове. По состоянию сегодня на утро, удалось восстановить подачу отопления во все дома на Сыхове, а горячую воду - до 98%

- говорится в сообщении.

 Как отмечается, горячую воду в этих домах подадут до конца дня.

Напомним

Вчера ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения во Львове. Из-за чего жилой массив Сихов  остался без горячей воды и отопления

 Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация проверяется правоохранительными органами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
У Львові відновили подачу гарячої води та опалення майже до всіх будинків після ймовірної хакерської атаки
In Lviv, hot water and heating have been restored to almost all buildings after a suspected hacker attack
Новости по теме

Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.

Общество •   •  12148 просмотра
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

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Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.

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Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.

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В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.

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В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.

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Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.

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Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.

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Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

В результате авиаудара российской авиации по Бериславу Херсонской области погиб мужчина, тело которого было найдено под завалами разрушенного дома.

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Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"

Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие в Севастополь большого десантного корабля типажа уничтоженного "новочеркасска". Сообщается, что корабль был замаскирован и вскоре может заступить на боевое дежурство.

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Силы обороны Украины получили от крымских партизан координаты еще одного большого десантного корабля, который похож на уничтоженный "новочеркасск"