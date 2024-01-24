Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки
Киев • УНН
Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.
В жилом массиве Сихов во Львове восстановили подачу отопления и горячей воды почти во все дома после вероятной хакерской атаки на коммунальное предприятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Львовтеплоэнерго возобновило подачу отопления и горячей воды практически ко всем домам на Сыхове. По состоянию сегодня на утро, удалось восстановить подачу отопления во все дома на Сыхове, а горячую воду - до 98%
Как отмечается, горячую воду в этих домах подадут до конца дня.
Напомним
Вчера ночью произошел сбой в работе системы теплоснабжения во Львове. Из-за чего жилой массив Сихов остался без горячей воды и отопления.
Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эта информация проверяется правоохранительными органами.
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки
Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.
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