У Львові в главку поліції НАБУ проводить обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У приміщенні Головного управління Національної поліції у Львівській області детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Детективи НАБУ за процесуального керівніцтва САП здійснюють обшукі у пріміщеннях Головного управління Национальной полиции у Львівській обл.”, — сказано у повідомленні.
“Так, слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців”, — сказано у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 КК України.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.
Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.