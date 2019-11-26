У Львові в главку поліції НАБУ проводить обшуки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У приміщенні Головного управління Національної поліції у Львівській області детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Детективи НАБУ за процесуального керівніцтва САП здійснюють обшукі у пріміщеннях Головного управління Национальной полиции у Львівській обл.”, — сказано у повідомленні.

“Так, слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській області при будівництві житла для правоохоронців”, — сказано у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.364 КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

Нагадаємо, Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.

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