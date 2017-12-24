У Львові сталась ДТП за участю швидкої допомоги
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові на вулиці Городоцькій традпилась ДТП за участю машини швидкої та легковика, постраждали троє людей. Про це УНН повідомили у прес-центрі Львівської міської ради.
Як повідомили на “гарячій” лінії міста, о 01:06 ночі надійшла інформація про те, що на вул.Городоцькій біля Мотозаводу сталась ДТП за участю машини швидкої допомоги та легкової машини.
Внаслідок ДТП постраждало 3 особи. Їхній стан — середньої тяжкості.
Нагадаємо, 23 грудня мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Словаччині.