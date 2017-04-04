У Львові сміттєвоз провалився під асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні на вул.Липова Алея сміттєвоз провалився в люк. На місці події працюють комунальні служби. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівська міська рада.
Затору на дорозі немає, оскільки провал стався у дворі.
“За результатами попереднього обстеження фахівців ЛМКП „Львівводоканалу“ на місці провалу сміттєвоза на вул.Липова Алея (орієнтовно № 1 або 5) немає мереж каналізації та водопроводу, які б перебували на балансі підприємства. З’ясувати ситуацію детальніше можливо буде після того, як автомобіль витягнуть з місця провалу”, — йдеться у повідомленні.
Підприємство, якому належить сміттєвоз, вже замовило техніку, щоб витягти транспорт.
Нагадаємо, станом на ранок, сміття не вивезено з 521 сміттєвого контейнерного майданчика житлового фонду. Це 42% від загальної кількості.