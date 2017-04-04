Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80185 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111836 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170155 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125181 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106243 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107387 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103835 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160635 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня на ул.Липовая Аллея мусоровоз провалился в люк. На месте происшествия работают коммунальные службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Пробки на дороге нет, поскольку провал произошел во дворе.

“По результатам предварительного обследования специалистов ЛГКП „Львовводоканал“ на месте провала мусоровоза на ул.Липовая Аллея (ориентировочно № 1 или 5) нет сетей канализации и водопровода, которые находились на балансе предприятия. Выяснить ситуацию подробнее можно будет после того, как автомобиль вытянут с места провала”, — говорится в сообщении.

Предприятие, которому принадлежит мусоровоз, уже заказало технику, чтобы извлечь транспорт.

Напомним, по состоянию на утро, мусор не был вывезен с 521 мусорной контейнерной площадки жилого фонда. Это 42% от общего количества.

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