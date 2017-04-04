Во Львове мусоровоз провалился под асфальт

Пробки на дороге нет, поскольку провал произошел во дворе.

“По результатам предварительного обследования специалистов ЛГКП „Львовводоканал“ на месте провала мусоровоза на ул.Липовая Аллея (ориентировочно № 1 или 5) нет сетей канализации и водопровода, которые находились на балансе предприятия. Выяснить ситуацию подробнее можно будет после того, как автомобиль вытянут с места провала”, — говорится в сообщении.

Предприятие, которому принадлежит мусоровоз, уже заказало технику, чтобы извлечь транспорт.

Напомним, по состоянию на утро, мусор не был вывезен с 521 мусорной контейнерной площадки жилого фонда. Это 42% от общего количества.