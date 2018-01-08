У Львові пройшла традиційна хода звіздарів
Київ • УНН
ЛЬВІВ – КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні у Львові, вже вдванадцяте відбулась хода звіздарів-колядників. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Головним символом цьогорічного фестивалю є зірка “Героїчна”, створена із предметів військової амуніції за проектом “Військово-польовий арт” Павла Роутера.
Зірку XІІ Різдвяного фестивалю “Спалах Різдвяної звізди” урочисто несли воїни АТО. У ході взяли участь творчі колективи із Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Туреччина та Словацької республіки, львів’яни та гості міста. Звіздарі пройшли центральними вулицями міста. “Моя звізда символічна. Вона є уособленням князівств Князя Володимира. Вже п’ятий рік поспіль беру участь у ході, однак цього року мені вперше доручили нести славну зірку”- розповів Микола Бекеть.
Окрім, стародавніх зірок, колядники несли і сучасні знамена.
“Ця звізда також вже має чималу історію. Вона є уособленням новітньої історії, та успішної України”- розповіла Оксана Добуш. Участь у цьогорічній ході взяло близько трьохсот колядників.