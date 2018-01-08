Во Львове прошло традиционное шествие звездочетов

Главным символом фестиваля является звезда "Героическая", созданная из предметов военной амуниции по проекту "Военно-полевой арт" Павла Роутера.

Звезду XІІ Рождественского фестиваля "Вспышка Рождественской звезды" торжественно несли воины АТО. В шествии приняли участие творческие коллективы из Республики Польша, Республики Беларусь, Республики Турция и Словацкой республики, львовяне и гости города.

Звездочеты прошли по центральным улицам города.

"Моя звезда символическая. Она является олицетворением княжеств Князя Владимира. Уже пятый год подряд участвую в ходе, однако в этом году мне впервые поручили нести славную звезду", - рассказал Николай Бекет.

Кроме, древних звезд, колядники несли и современные знамена.

"Эта звезда также уже имеет немалую историю. Она является олицетворением новой истории, и успешной Украины", - рассказала Оксана Добуш. Участие в нынешней шествии приняло около трехсот колядников.