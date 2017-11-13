У Львові померла відомий український археолог

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. На 89-му році життя відійшла у вічність український археолог, бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор Лариса Іванівна Крушельницька. Про це повідмоляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Тривалий період свого життя жінка присвятила роботі у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.

"Сумуємо з родиною, друзями, колегами. Лариса Крушельницька написала цілу епоху в історії нашої наукової бібліотеки. Такі освічені люди, як Лариса Іванівна, творять не сьогодення, а майбутнє, за що ми щиро вдячні. Співчуваємо усією громадою", - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Лариса Крушельницька — єдина в світі жінка-археолог, яка організувала й успішно провела понад 50 археологічних експедицій, підсумком яких стали 206 наукових досліджень, з яких понад 170 опубліковані — зокрема, 8 монографій. Вона відкрила і дослідила близько 60 пам'яток минулого, що принесли їй визнання як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, 25 червня помер видатний учений, ректор Харківського авіаційного інституту, доктор технічних наук, професор Володимир Кривцов.

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