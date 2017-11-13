Во Львове умерла известный украинский археолог

Длительный период своей жизни женщина посвятила работе в Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника.

"Скорбим с семьей, друзьями, коллегами. Лариса Крушельницкая написала целую эпоху в истории нашей научной библиотеки. Такие образованные люди, как Лариса Ивановна, творят не настоящее, а будущее, за что мы искренне благодарны. Сочувствуем всем миром", - отметил Андрей Садовый , городской председатель Львова.

Лариса Крушельницкая - единственная в мире женщина-археолог, которая организовала и успешно провела более 50 археологических экспедиций, итогом которых стали 206 научных исследований, из которых более 170 опубликованы - в частности, 8 монографий. Она открыла и исследовала около 60 памятников прошлого, принесли ей признание как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, 25 июня скончался выдающийся ученый , ректор Харьковского авиационного института, доктор технических наук, профессор Владимир Кривцов.