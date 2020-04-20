У Львові на Великдень влаштували бійку біля ТЦ, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Львові на Великдень камери відеоспостереження зафіксували, як біля торгового центру на вулиці близько опівночі відбувається бійка. Один з учасників отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.
Учора, 19 квітня близько опівночі, чергова частина управління патрульної поліції побачила на відео з камер спостереження бійку біля торгового центру на вулиці Під Дубом. Інформацію передали екіпажу, який був неподалік.
“За лічені секунди поліцейські були на місці. Ще до їхнього приїзду бійку припинив перехожий. Патрульні Юрій Лещак та Євген Шевців одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілому, адже він стікав кров’ю. Вони наклали бандаж на руку та тампонували скальповану травму голови. Інспектори викликали швидку, яка забрала чоловіка до медзакладу. Потерпілий лише назвав своє ім’я та прізвище, а також те, що він львів’янин”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що патрульний, тим часом, вгамовував учасників конфлікту і безпосередньо того, хто зі слів очевидця, наносив тілесні ушкодження.
"29-річного чоловіка відвезли у відділ поліції для встановлення обставин",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині військовий до смерті побив товариша.