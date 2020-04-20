У Львові на Великдень влаштували бійку біля ТЦ, є поранений

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Львові на Великдень камери відеоспостереження зафіксували, як біля торгового центру на вулиці близько опівночі відбувається бійка. Один з учасників отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.