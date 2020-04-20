Во Львове на Пасху устроили драку возле ТЦ, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львове на Пасху камеры видеонаблюдения зафиксировали, как возле торгового центра на улице около полуночи происходит драка. Один из участников получил телесные повреждения и был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
Вчера, 19 апреля около полуночи, дежурная часть управления патрульной полиции увидела на видео с камер наблюдения драку возле торгового центра на улице Під Дубом. Информацию передали экипажу, который был неподалеку.
"За считанные секунды полицейские были на месте. Еще до их приезда драку прекратил прохожий. Патрульные Юрий Лещак и Евгений Сапожников сразу начали оказывать домедицинскую помощь пострадавшему, ведь он истекал кровью. Они наложили бандаж на руку и тампонировали скальпированную травму головы. Инспекторы вызвали скорую, которая забрала мужчину в медучреждение. Пострадавший лишь назвал свое имя и фамилию, а также то, что он львовянин", - говорится во сообщении.
Также сообщается, что патрульный, тем временем, унимал участников конфликта и непосредственно того, кто, со слов очевидца, наносил телесные повреждения.
"29-летнего мужчину отвезли в отдел полиции для установления обстоятельств", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области военный до смерти избил товарища.