Во Львове на Пасху устроили драку возле ТЦ, есть раненый

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львове на Пасху камеры видеонаблюдения зафиксировали, как возле торгового центра на улице около полуночи происходит драка. Один из участников получил телесные повреждения и был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.