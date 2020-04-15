У Львові двоє чоловіків підозрюються у вбивстві літнього подружжя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові затримали двох 20-річних чоловіків, які підозрюються у вбивстві літньої пари з корисних мотивів. Під час обшуку у них виявили ювелірні вироби та автомобіль вбитого подружжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Зловмисників, 20-річного жителя Яворівського району та його однолітка-львів’янина, викрили правоохоронці. Повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Моторній у Львові виявлено тіла чоловіка та жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті надійшло у поліцію 13 квітня. Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявилась подружня пара, 66-річний чоловік та його дружина віком 67 років", - сказано у повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п.1.п.2. п 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають максимальне покарання - довічне позбавлення волі.
"Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції встановили, що до скоєння злочинів причетні двоє чоловіків віком 20 років. Один із них, львів’янин, раніше винаймав помешкання у загиблих. На його думку, в подружжя могла бути заощаджена значна сума грошей – тому він з товаришем, мешканцем Яворівщини, заманили чоловіка та дружину в квартиру, де сталось вбивство. Вимагаючи вказати де заховані гроші, один із зловмисників наніс потерпілим чисельні ножові поранення, від яких ті померли. Після цього зловмисники забрали ключі від помешкання, де проживали загиблі, поїхали туди та заволоділи грошима і ювелірними виробами. 14 квітня вони були затримані", - розповіли в поліції.
Зазначається, що правоохоронці зібрали достатню кількість доказів причетності затриманих до скоєння злочинів. Під час санкціонованих обшуків були вилучені ювелірні вироби, якими зловмисники заволоділи у квартирі загиблих, а також автомобіль BMW, яким вони користувались.
Нагадаємо, на Чернігівщині чоловіка засудили до 10 років ув’язнення, який у ході конфлікту задушив свою бабусю.