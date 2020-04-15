У Львові двоє чоловіків підозрюються у вбивстві літнього подружжя

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Львові затримали двох 20-річних чоловіків, які підозрюються у вбивстві літньої пари з корисних мотивів. Під час обшуку у них виявили ювелірні вироби та автомобіль вбитого подружжя. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.