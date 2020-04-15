Во Львове двое мужчин подозреваются в убийстве пожилых супругов

"Злоумышленников, 20-летнего жителя Яворовского района и его сверстника-львовянина, разоблачили правоохранители. Сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Моторной во Львове обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти поступило в полицию 13 апреля. Правоохранители установили личности погибших - ими оказалась супружеская пара, 66-летний мужчина и его жена в возрасте 67 лет", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по п.1.п.2. п. 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

"Проведенными мероприятиями оперативники криминальной полиции установили, что к совершению преступлений причастны двое мужчин в возрасте 20 лет. Один из них, львовянин, ранее снимал жилье у погибших. По его мнению, у супругов могла быть сэкономленная значительная сумма денег - поэтому он с товарищем, жителем Яворовского района заманили мужа и жену в квартиру, где произошло убийство. Требуя указать где спрятаны деньги, один из злоумышленников нанес потерпевшим многочисленные ножевые ранения, от которых те скончались. После этого злоумышленники забрали ключи от дома, где проживали погибшие, поехали туда и завладели деньгами и ювелирными изделиями. 14 апреля они были задержаны", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители собрали достаточное количество доказательств причастности задержанных к совершению преступлений. Во время санкционированных обысков были изъяты ювелирные изделия, которыми злоумышленники завладели в квартире погибших, а также автомобиль BMW, которым они пользовались.

Напомним, в Черниговской области мужчину приговорили к 10 годам заключения, который в ходе конфликта задушил свою бабушку.