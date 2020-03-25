На Чернігівщині чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за вбивство бабусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Чернігівщині чоловіка засудили до 10 років ув’язнення, який у ході конфлікту задушив свою бабусю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
"За обвинувачення прокуратури Деснянський районний суд міста Чернігова визнав прилучанина винуватим в умисному протиправному заподіянні смерті іншій особі (ч. 1 ст. 115 КК України) та засудив до 10 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.
У ході судового розгляду підтвердилося, що трагічний випадок стався 24 лютого 2019 року у місті Прилуки, де обвинувачений проживав зі своєю бабусею. Перебуваючи за місцем мешкання, у ході виниклого конфлікту онук здавив шию потерпілої руками, заподіявши останній тяжкі тілесні ушкодження, від яких літня жінка померла на місці події.
До вступу вироку в законну силу зловмисник перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, на Харківщині 17-річний хлопець під час сварки задушив свою бабусю і, щоб приховати злочин, підпалив її квартиру.