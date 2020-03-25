В Черниговской области мужчину приговорили к 10 годам заключения за убийство бабушки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черниговской области мужчину приговорили к 10 годам заключения, который в ходе конфликта задушил свою бабушку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"За обвинения прокуратуры Деснянский районный суд Чернигова признал прилучанина виноватым в умышленном противоправном причинении смерти другому лицу (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорил к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства подтвердилось, что трагический случай произошел 24 февраля 2019 года в городе Прилуки, где обвиняемый проживал со своей бабушкой. Находясь по месту жительства, в ходе возникшего конфликта внук сдавил шею потерпевшей руками, причинив последней тяжкие телесные повреждения, от которых пожилая женщина скончалась на месте происшествия.
До вступления приговора в законную силу злоумышленник находится под стражей.
Напомним, в Харьковской области 17-летний парень во время ссоры задушил свою бабушку и, чтобы скрыть преступление, поджег ее квартиру.