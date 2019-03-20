У Львівському історичному музеї запровадять е-квиток
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Львівський історичний музей один із перших на Львівщині ініціював впровадження електронного квитка, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Уже з наступного тижня відвідати музей, екскурсію чи взяти участь у будь-якому заході стане простіше та швидше.
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На сайті Львівського історичного музею необхідно обрати відділ Музею: ʺМузей – Арсеналʺ, Відділ історії України, ʺПалаццо Бандінелліʺ, Музей визвольної боротьби України, далі обрати вид квитка: дорослий, чи дитячий, здійснити оплату та зберегти надісланий електронний квиток на ваш гаджет відвідати Музей.
Нагадаємо, у Львові відбудеться шістнадцята Французька весна.