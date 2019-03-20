Во Львовском историческом музее введут е-билет

Уже со следующей недели посетить музей, экскурсию или принять участие в любом мероприятии станет проще и быстрее.

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На сайте Львовского исторического музея необходимо выбрать отдел Музея: "Музей - Арсенал", Отдел истории Украины, "Палаццо Бандинелли", Музей освободительной борьбы Украины, далее выбрать вид билета: взрослый, или детский, осуществить оплату и сохранить полученный электронный билет на ваш гаджет посетить музей.

Напомним, во Львове состоится шестнадцатая Французская весна.