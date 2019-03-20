Во Львовском историческом музее введут е-билет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Львовский исторический музей один из первых во Львовской области инициировал внедрение электронного билета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Уже со следующей недели посетить музей, экскурсию или принять участие в любом мероприятии станет проще и быстрее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове е-билет введут не раньше 2020 года
На сайте Львовского исторического музея необходимо выбрать отдел Музея: "Музей - Арсенал", Отдел истории Украины, "Палаццо Бандинелли", Музей освободительной борьбы Украины, далее выбрать вид билета: взрослый, или детский, осуществить оплату и сохранить полученный электронный билет на ваш гаджет посетить музей.
Напомним, во Львове состоится шестнадцатая Французская весна.