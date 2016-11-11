У "Львіводоканалі" розказали, чому із кранів тече брудна вода
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора працівники підприємства завершили роботи з заміни водогону на вул.Городоцькій. Вночі здійснювали промивку системи, тому зранку у деяких користувачів могла текти брудна вода. Підприємство просить вибачити за такі незручності. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
“Вчора були проведені планові роботи із заміни аварійної ділянки водогону Д 800 мм на вул.Городоцькій,230. Замінили 200 м магістрального проводу. Вночі проводили промивку, тому у деяких мешканців могла піти брудна вода. Всі роботи завершені, все має бути нормально. Перепрошуємо за ці незручності”, — повідомив Валентин Вольський, директор ЛМКП “Львівводоканал”.
Зазначені роботи стосувались мешканців Залізничного району, житлового масиву “Левандівка”, обмеженого вулицями Широка — Левандівська — Сяйво — Рудненська і прилеглі до них вулиці, м.Городок, с.Лапаївка, с.Зимна Вода.
Нагадаємо, сьогодні жителі Львова у соціальних мережах поскаржилися, що з їхніх кранів тече брудна вода.