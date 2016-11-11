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15 марта, 19:03 • 110851 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154111 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129918 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123013 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108527 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103407 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100057 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Во "Львоводоканале" рассказали, почему из кранов течет грязная вода

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Киев • УНН

 • 7795 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера работники предприятия завершили работы по замене водопровода на ул.Городоцкой. Ночью осуществляли промывку системы, поэтому утром у некоторых пользователей могла течь грязная вода. Предприятие просит простить за такие неудобства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Вчера были проведены плановые работы по замене аварийного участка водопровода Д 800 мм на ул.Городоцкой, 230. Заменили 200 м магистрального провода. Ночью проводили промывку, поэтому в некоторых жителей могла пойти грязная вода. Все работы завершены, все должно быть нормально. Извините за эти неудобства", - сообщил Валентин Вольский, директор ЛГКП "Львовводоканал".

Указанные работы касались жителей Железнодорожного района, жилого массива "Левандивка", ограниченного улицами Широкая - Левандовская - Сияние - Рудненская и прилегающие к ним улицы, Городок, с.Лапаивка, с.Зимна Вода.

Напомним, сегодня жители Львова в социальных сетях пожаловались, что из их кранов течет грязная вода.

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