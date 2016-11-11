Во "Львоводоканале" рассказали, почему из кранов течет грязная вода

"Вчера были проведены плановые работы по замене аварийного участка водопровода Д 800 мм на ул.Городоцкой, 230. Заменили 200 м магистрального провода. Ночью проводили промывку, поэтому в некоторых жителей могла пойти грязная вода. Все работы завершены, все должно быть нормально. Извините за эти неудобства", - сообщил Валентин Вольский, директор ЛГКП "Львовводоканал".

Указанные работы касались жителей Железнодорожного района, жилого массива "Левандивка", ограниченного улицами Широкая - Левандовская - Сияние - Рудненская и прилегающие к ним улицы, Городок, с.Лапаивка, с.Зимна Вода.

Напомним, сегодня жители Львова в социальных сетях пожаловались, что из их кранов течет грязная вода.