У Лук'янівському СІЗО все приготували для зустрічі Москалькової та Одінцова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Київському слідчому ізоляторі вже все підготовлено для зустрічі російського омбудсмена Тетяни Москалькової із українським військовим, якого звинувачують у державній зраді, Максимом Одінцовим. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Для зустрічі омбудсмена РФ з Одінцовим вже все підготовлено (у Київському слідчому ізоляторі – ред.)", - сказав співрозмовник агенствва.
Водночас він уточнив, що поки не відомий конкретний час завтрішньої зустрічі.
Крім того, джерело поінформувало, що з Херсона планувалось доставити шеф-редактора порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, але плани змінилися і його, додав співрозмовник, швидше за все, не привезуть до Києва.
Також УНН вдалось дізнатись з іншого джерела, що Вишинський перебуває у Херсонському СІЗО і його нікуди перевозити не збираються.
Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 26 червня планує відвідати утримуваного в СІЗО Києва засудженого російського військовослужбовця Максима Одінцова, а також членів екіпажу судна "Норд", яке було затримано в Азовському морі в березні цього року.