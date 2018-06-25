В Лукьяновском СИЗО все приготовили для встречи Москальковой и Одинцова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Киевском следственном изоляторе уже все подготовлено для встречи российского омбудсмена Татьяны Москальковой с украинским военным, которого обвиняют в государственной измене, Максимом Одинцовым. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Для встречи омбудсмена РФ с Одинцовым уже все подготовлено (в Киевском следственном изоляторе - ред.)", - сказал собеседник агенствва.
В то же время он уточнил, что пока не известно конкретное время завтрашней встречи.
Кроме того, источник проинформировал, что из Херсона планировалось доставить шеф-редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но планы изменились и его, добавил собеседник, скорее всего, не привезут в Киев.
Также УНН удалось узнать из другого источника, что Вышинский находится в Херсонском СИЗО и его никуда перевозить не собираются.
Напомним, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня планирует посетить удерживаемого в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также членов экипажа судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.