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В Лукьяновском СИЗО все приготовили для встречи Москальковой и Одинцова

В Лукьяновском СИЗО все приготовили для встречи Москальковой и Одинцова

Киев  •  УНН

 • 15893 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Киевском следственном изоляторе уже все подготовлено для встречи российского омбудсмена Татьяны Москальковой с украинским военным, которого обвиняют в государственной измене, Максимом Одинцовым. Об этом УНН  сообщил информированный источник.

"Для встречи омбудсмена РФ с Одинцовым уже все подготовлено (в Киевском следственном изоляторе - ред.)", - сказал собеседник агенствва.

В то же время он уточнил, что пока не известно конкретное время завтрашней встречи.

Кроме того, источник проинформировал, что из Херсона планировалось доставить шеф-редактора портала "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но планы изменились и его, добавил собеседник, скорее всего, не привезут в Киев.

Также УНН удалось узнать из другого источника, что Вышинский находится в Херсонском СИЗО и его никуда перевозить не собираются.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня планирует посетить удерживаемого в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также членов экипажа судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в марте этого года.

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