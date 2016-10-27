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У Лондоні триває суд щодо корупції в "Укргазвидобуванні"- нардеп

У Лондоні триває суд щодо корупції в "Укргазвидобуванні"- нардеп

Київ • УНН

 • 14368 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. "Укргазвидобування" програло черговий суд нардепу Максиму Полякову, а сам політик прогнозує арешт голови компанії Олега Прохоренка. Про це народний обранець повідомив у коментарі УНН.

"Учора, голова "Укргазвидобування" (О.Прохоренко) програв черговий суд, це вже другий суд щодо моєї інформації стосовно корупційних діянь в УГВ. І, наскільки відомо, зараз відбувається суд в Лондоні, в якому також УГВ підозрюється у корупції. Думаю, що протягом тижня-півтора у нас буде дуже цікава інформація після чого, якщо підтвердить рішення у Лондоні, - там вже не може бути ніяких звинувачень, що українські суди заангажовані. На мою думку, після цього повинні вже бути однозначно арешт голови УГВ і відсторонення його Прем'єром від роботи", - зазначив М.Поляков.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами М.Полякова, керівництво “Укргазвидобування” причетне до непрозорих тендерів на суму 360 млн грн.

За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

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