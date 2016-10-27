В Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче" - нардеп

"Вчера глава "Укргаздобычи" (А.Прохоренко) проиграл очередной суд, это уже второй суд по моей информации относительно коррупционных деяний в УГД. И, насколько известно, сейчас проходит суд в Лондоне, в котором также УГД подозревается в коррупции. Думаю, что в течение недели-полутора у нас будет очень интересная информация после чего, если подтвердит решение в Лондоне - там уже не может быть никаких обвинений, что украинские суды ангажированы. По моему мнению, после этого должны уже быть однозначно арест главы УГД и отстранение его премьером от работы", - отметил М.Поляков.

Напомним, как сообщал УНН, по словам М.Полякова, руководство "Укргаздобычи" причастно к непрозрачным тендерам на сумму 360 млн грн.

По данным Нацполиции, против должностных лиц "Укргаздобычи" расследуется пять уголовных производств.