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У Лондоні поранено п'ять поліцейських після заворушень на акції протесту проти вакцин

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. П'ять поліцейських отримали поранення після того, як протести проти вакцин в Лондоні переросли в безлади, повідомила столична поліція, передає УНН.

Деталі

Десять осіб були арештовані в ході демонстрацій у штаб-квартири британського регулятора вакцин в Кенері-Уорф, східний Лондон, і у Музею науки в Південному Кенсінгтоні, повідомляє поліція.

Цитата

“Натовп швидко став ворожим, коли досяг будівлі в Кенері-Уорф”, — написала поліція в Твіттері.

“Офіцери зіткнулися з шокуючими сценами насильства. Їх штовхали і пхали. Потім група перемістилася в Південний Кенсінгтон, де натовп продовжував конфліктувати з поліцією. Протягом усього дня наші офіцери докладали всіх зусиль для деескалації конфлікту”, — цитує поліцію Sky News.

Доповнення

Сотні протестуючих проти антивакцинаторів зібралися біля будівлі Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) раніше в п’ятницю.

Нагадаємо

Наприкінці серпня група демонстрантів заблокувала вхід до штаб-квартир ITV News та Channel 4 News у Лондоні, стверджуючи, що засоби масової інформації дезінформують людей про вакцини та пандемію.

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