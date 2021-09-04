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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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В Лондоне ранены пять полицейских после беспорядков на акции протеста против вакцин

В Лондоне ранены пять полицейских после беспорядков на акции протеста против вакцин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Пять полицейских получили ранения после того, как протесты против вакцин в Лондоне переросли в беспорядки, сообщила столичная полиция, передает УНН.

Детали

Десять человек были арестованы в ходе демонстраций у штаб-квартиры британского регулятора вакцин в Кэнэри-Уорф, восточный Лондон, и у Музея науки в Южном Кенсингтоне, сообщает полиция.

Цитата

“Толпа быстро стал враждебным, когда достиг здания в Кэнэри-Уорф”, — написала полиция в Твиттере.

“Офицеры столкнулись с шокирующими сценами насилия. Их толкали и пихали. Затем группа переместилась в Южный Кенсингтон, где толпа продолжала конфликтовать с полицией. В течение всего дня наши офицеры прилагали все усилия для деэскалации конфликта”, — цитирует полицию Sky News.

Дополнение

Сотни протестующих против антивакцинаторив собрались у здания Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) ранее в пятницу.

Напомним

В конце августа группа демонстрантов заблокировали вход в штаб-квартир ITV News и Channel 4 News в Лондоне, утверждая, что средства массовой информации дезинформируют людей о вакцинах и пандемии.

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