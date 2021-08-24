Протести у Лондоні: люди заблокували офіси двох телеканалів через дезінформацію

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17 березня, 19:38 • 105824 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139351 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 165621 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162339 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182736 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151491 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159610 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221972 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Група демонстрантів заблокувала вхід до штаб-квартири ITV News та Channel 4 News у Лондоні , стверджуючи, що засоби масової інформації дезінформують людей про вакцини та пандемію. Про це інформує УНН з посиланням The Epoch Times.

Деталі

Поліцію викликали до виробничих студій ITN (Independent Television News) у центрі Лондона 23 серпня. Вони підтвердили кількіст учасників демонстрації - близько 100.

Менш ніж за милю до нього, інші протестувальники збиралися близько години біля будівлі Google у центрі Лондона, де поліція не дозволила їм проникнути.

Нагадаємо

Щонайменше 33 людини були затримані в британській столиці за участь в протестах проти діючих в країні суворих коронавірусних обмежень.

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