Протести у Лондоні: люди заблокували офіси двох телеканалів через дезінформацію

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Поліцію викликали до виробничих студій ITN (Independent Television News) у центрі Лондона 23 серпня. Вони підтвердили кількіст учасників демонстрації - близько 100.

Менш ніж за милю до нього, інші протестувальники збиралися близько години біля будівлі Google у центрі Лондона, де поліція не дозволила їм проникнути.

Нагадаємо

Щонайменше 33 людини були затримані в британській столиці за участь в протестах проти діючих в країні суворих коронавірусних обмежень.