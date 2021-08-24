Протести у Лондоні: люди заблокували офіси двох телеканалів через дезінформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Група демонстрантів заблокувала вхід до штаб-квартири ITV News та Channel 4 News у Лондоні , стверджуючи, що засоби масової інформації дезінформують людей про вакцини та пандемію. Про це інформує УНН з посиланням The Epoch Times.
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Поліцію викликали до виробничих студій ITN (Independent Television News) у центрі Лондона 23 серпня. Вони підтвердили кількіст учасників демонстрації - близько 100.
Менш ніж за милю до нього, інші протестувальники збиралися близько години біля будівлі Google у центрі Лондона, де поліція не дозволила їм проникнути.
Нагадаємо
Щонайменше 33 людини були затримані в британській столиці за участь в протестах проти діючих в країні суворих коронавірусних обмежень.