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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Лондоні під посольством Росії проводять мітинг проти Путіна. Акцію підтримав бізнесмен Чичваркін

У Лондоні під посольством Росії проводять мітинг проти Путіна. Акцію підтримав бізнесмен Чичваркін

Київ • УНН

 • 498911 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Українці та росіяни влаштували мітинг під посольством Росії в Лондоні, передає УНН.

Деталі

Так, українці згуртувалися під стінами посольства Росії. Люди співають пісню гурту “Океан Ельзи” “Я не здамся без бою” та виступають проти загарбницької політики Президента Росії Володимира Путіна.

Бізнесмен та російський політичний емігрант Євген Чичваркін опублікував фото з мітинг з підписом, що не хоче російських танків в Києві.

“Я за волю! Я за європейські цінності! Я росіянин і люблю свою країну, але не хочу Путіна, мілітаризму, тоталітаризму та відновлення СРСР у жодному вигляді”, — написав він.

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Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

Доповнення

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що по даним української розвідки та розвідок партнерів захоплення України неможливе без внутрішньої дестабілізації на території країни. Питання внутрішньої дестабілізації для Росії — це питання № 1.

Newsweek повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала Президента України Володимира Зеленського про оцінку розвідки щодо того, що Росія нібито готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин.

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