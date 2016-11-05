У Лівії звільнили викрадених двох італійців і громадянина Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Двоє італійців і громадянин Канади, яких викрали в Лівії,звільнені і повернулися до Італії, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, посилаючись на заяву МЗС Італії, італійці та громадянин Канади були звільнені в результаті «ефективної співпраці з місцевою владою Лівії», але подробиць немає.
Вони були звільнені в південній Лівії вночі і в Італію привезли їх на спеціальному літаку рано вранці.
19 вересня двох італійців і громадянина Канади викрали озброєні люди, які заблокували їхній автомобіль.
Всі троє були техніками з італійської компанії Conicos, яка проводить будівельні роботи в аеропорту в Лівії.