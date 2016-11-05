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15 марта, 19:03 • 115196 просмотра

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15 марта, 13:44 • 166588 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ливии освободили похищенных двух итальянцев и гражданина Канады

В Ливии освободили похищенных двух итальянцев и гражданина Канады

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Двое итальянцев и гражданин Канады, которых похитили в Ливии, освобождены и вернулись в Италию, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Как пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Италии, итальянцы и гражданин Канады были освобождены в результате «эффективного сотрудничества с местными властями Ливии», но подробностей нет.

Они были освобождены в южной Ливии ночью и в Италию привезли их на специальном самолете рано утром.

19 сентября двух итальянцев и гражданина Канады похитили вооруженные люди, которые заблокировали их автомобиль.

Все трое были техниками с итальянской компании Conicos, которая проводит строительные работы в аэропорту в Ливии.

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