В Ливии освободили похищенных двух итальянцев и гражданина Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Двое итальянцев и гражданин Канады, которых похитили в Ливии, освобождены и вернулись в Италию, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Италии, итальянцы и гражданин Канады были освобождены в результате «эффективного сотрудничества с местными властями Ливии», но подробностей нет.
Они были освобождены в южной Ливии ночью и в Италию привезли их на специальном самолете рано утром.
19 сентября двух итальянцев и гражданина Канады похитили вооруженные люди, которые заблокировали их автомобиль.
Все трое были техниками с итальянской компании Conicos, которая проводит строительные работы в аэропорту в Ливии.