В Ливии освободили похищенных двух итальянцев и гражданина Канады

Как пишет издание, ссылаясь на заявление МИД Италии, итальянцы и гражданин Канады были освобождены в результате «эффективного сотрудничества с местными властями Ливии», но подробностей нет.

Они были освобождены в южной Ливии ночью и в Италию привезли их на специальном самолете рано утром.

19 сентября двух итальянцев и гражданина Канады похитили вооруженные люди, которые заблокировали их автомобиль.

Все трое были техниками с итальянской компании Conicos, которая проводит строительные работы в аэропорту в Ливии.