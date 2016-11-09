У Литві лідери партій-переможців парламентських виборів підписали коаліційну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лідери Литовського союзу селян і зелених та Литовської соціал-демократичної партії підписали угоду про формування коаліції, передає УНН з посиланням на Delfi.
“В середу лідери Литовського союзу селян і зелених і Литовської соціал-демократичної партії підписали угоду про формування правлячої коаліції”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в коаліційному договорі зазначається, що партії узгодили програмні установи, на основі яких буде формуватися урядова програма.
За словами голови Литовського союзу селян і зелених Рамунаса Карбаускіса, важливими задачами цієї коаліції називається призупинення темпів еміграції, рішення демографічних проблем, скорочення соціального відчуження, особлива увага буде приділена освіті.
“Якщо говорити про рішення, то їх дуже багато, програма дуже широка, найважливіше, щоб вона була реалізована”, — заявив Р.Карбаускіс після підписання угоди.
Натомість лідер соціал-демократів А.Буткявічюс зазначив, що також продовжується реформа енергетичної системи і пов’язаних з нею проектів.
“Це з’єднання газових змичок з мережами Східної і Центральної Європи, так званий проект GIPL (литовсько-польського газопроводу), дослідження можливості синхронізації ЛЕП і початок реалізації цього проекту, інші важливі питання, які пов’язані з енергетикою, будівництво термофікаційних станцій як в Вільнюсі, так і в Каунасі ”, - сказав А. Буткявічюс.
Нагадаємо, на парламентських виборах у Литві, що відбулися в жовтні, Литовський союз зелених і селян отримав 56 парламентських мандатів, а соціал-демократи −17. Всього в литовському сеймі 141 депутат.