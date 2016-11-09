В Литве лидеры партий-победителей парламентских выборов подписали коалиционное соглашение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лидеры Литовского союза крестьян и зеленых и Литовской социал-демократической партии подписали соглашение о формировании коалиции, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"В среду лидеры Литовского союза крестьян и зеленых и Литовской социал-демократической партии подписали соглашение о формировании правящей коалиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в коалиционном договоре отмечается, что партии согласовали программные учреждения, на основе которых будет формироваться правительственная программа.
По словам председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускиса, важными задачами этой коалиции называется приостановление темпов эмиграции, решение демографических проблем, сокращение социального отчуждения, особое внимание будет уделено образованию.
"Если говорить о решении, то их очень много, программа очень широкая, главное, чтобы она была реализована", - заявил Р.Карбаускис после подписания соглашения.
Зато лидер социал-демократов А.Буткявичюс отметил, что также продолжается реформа энергетической системы и связанных с ней проектов.
"Это соединение газовых смычек с сетями Восточной и Центральной Европы, так называемый проект GIPL (литовско-польского газопровода), исследование возможности синхронизации ЛЭП и начало реализации этого проекта, другие важные вопросы, связанные с энергетикой, строительство термофикацийних станций как в Вильнюсе, так и в Каунасе", - сказал А.Буткявичюс.
Напомним, на парламентских выборах в Литве, состоявшихся в октябре, Литовский союз зеленых и крестьян получил 56 парламентских мандатов, а социал-демократы -17. Всего в литовском сейме 141 депутат.