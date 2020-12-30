У листопаді банки, що ліквідовуються, отримали понад 67 млн гривень - ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Протягом листопада 2020 року банки, ліквідацією яких займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, отримали на рахунки понад 67 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
"Протягом листопада 2020 року на рахунки банків, ліквідацію яких здійснює Фонд, надійшло 67,6 млн грн. Зокрема, від реалізації активів банки отримали 55,0 млн грн, погашення кредитів – 11,6 млн грн, оренди майна – 1,0 млн грн", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільше коштів від реалізації майна у цей період отримали:
- АТ "ВТБ Банк" - 38,5 млн грн;
- ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" - 5,7 млн грн;
- ПАТ "Діамантбанк" - 4,4 млн грн;
- ПУАТ "Фідобанк" - 3,2 млн грн;
- АТ "Родовід Банк" - 1,2 млн грн.
"Загалом протягом січня-листопада 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 4 277,5 млн грн. Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 3 987,6 млн грн. Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у цей період отримали 269,6 млн грн, оренди майна – 20,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Додається, що від погашення цінних паперів у січні-листопаді 2020 року кошти не надходили.
Нагадаємо, ВР підтримала законопроект щодо захисту НБУ вкладників неплатоспроможних банків.