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В ноябре ликвидируемые банки получили более 67 млн гривен - ФГВФЛ

Киев • УНН

 • 16669 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В течение ноября 2020 года банки, ликвидацией которых занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц, получившили на счета более 67 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

В ноябре ликвидируемые банки получили более 67 млн гривен - ФГВФЛ

"В ноябре 2020 года на счета банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд поступило 67,6 млн грн. В частности, от реализации активов банки получили 55,0 млн грн, погашение кредитов - 11,6 млн грн, аренды имущества - 1,0 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего средств от реализации имущества в этот период получили:

- АО "ВТБ Банк" - 38,5млн грн;
- ПАО "КБ "Финансовая инициатива" - 5,7 млн грн;
- ОАО "Диамантбанк" - 4,4 млн грн;
- ПУАО "ФИДОБАНК" - 3,2 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 1,2 млн грн.

"В целом в январе-ноябре 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4 277,5 млн грн. В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3 987,6 млн грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособных банков в этот период получили 269,6 млн грн, аренды имущества - 20,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Добавляется, что от погашения ценных бумаг в январе-ноябре 2020 года средства не поступали.

Напомним, ВР поддержала законопроект по защите НБУ вкладчиков неплатежеспособных банков.

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