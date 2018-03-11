У Латвії офіційно пред'явили звинувачення місцевому жителю, який займався шпигунством на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Прокуратура Відземського судового округу висунула громадянину Латвії звинувачення в шпигунстві на користь Росії, який відбувався в Алуксненському краї Латвії. Про це повідомляє DELFI, пише УНН.
Поліція безпеки (ПБ) 26 лютого просила прокуратуру почати кримінальне переслідування за двома статтями Кримінального закону Латвії про незаконний збір відомостей, що не підлягають розголошенню з метою передачі іноземній державі і щодо незаконного зберігання зброї і боєприпасів.
Прес-секретар Генеральної прокуратури Айга Ейдука підтвердила, що звинувачення пред'явлено. Обвинувачений свою провину визнає повністю і кається. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Прокуратура підтвердила, що шпигунство відбувався на території Алуксненського краю.
Раніше ПБ повідомляла, що громадянин Латвії протягом тривалого часу за дорученням російської спецслужби збирав відомості про інфраструктуру Національних збройних сил країни. Він співпрацював з офіцером російської спецслужби на території РФ.