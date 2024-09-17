У Латвії піднімали в повітря винищувачі через підозрілий літаючий об'єкт
Київ • УНН
Вранці 17 вересня біля кордону Латвії з білоруссю виявлено невідомий літаючий об'єкт. НАТО підняло винищувачі з бази "Лієлварде" для обстеження, але підозрілих об'єктів не знайдено.
Сьогодні вранці поблизу кордону Латвії воєнно-повітряні сили виявили літаючий об'єкт невідомої форми, який наблизився до кордону та перетнув його на території Краславського району, який межує з білоруссю. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії, передає УНН.
17 вересня вранці, близько 09:00, поблизу кордону Латвії ВПС Національних збройних сил виявили літаючий об'єкт невідомої форми, який наблизився до кордону Латвії та білорусі та перетнув його на території Краславського району. У повітря було піднято винищувачів місії патрулювання повітряного простору НАТО з військової бази "Лієлварде", які проводили обстеження відповідної місцевості
Зазначається, що винищувачі, які проводили обстеження повітряного простору Латвії, не виявили підозрілих об'єктів і тому повернулися до міст базування.
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