Киев • УНН
Утром 17 сентября у границы Латвии с беларусью обнаружен неизвестный летающий объект. НАТО подняло истребители с базы "Лиелварде" для обследования, но подозрительных объектов не найдено.
Сегодня утром вблизи границы Латвии военно-воздушные силы обнаружили летающий объект неизвестной формы, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского района, который граничит с беларусью. Об этом сообщает Министерство обороны Латвии, передает УНН.
17 сентября утром, около 09:00, вблизи границы Латвии ВВС Национальных вооруженных сил обнаружили летающий объект неизвестной формы, который приблизился к границе Латвии и беларуси и пересек ее на территории Краславского района. В воздух были подняты истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО с военной базы "Лиелварде", которые проводили обследование соответствующей местности
Отмечается, что истребители, которые проводили обследование воздушного пространства Латвии, не обнаружили подозрительных объектов и поэтому вернулись в города базирования.
Напомним
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