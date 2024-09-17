Сегодня утром вблизи границы Латвии военно-воздушные силы обнаружили летающий объект неизвестной формы, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского района, который граничит с беларусью. Об этом сообщает Министерство обороны Латвии, передает УНН.

17 сентября утром, около 09:00, вблизи границы Латвии ВВС Национальных вооруженных сил обнаружили летающий объект неизвестной формы, который приблизился к границе Латвии и беларуси и пересек ее на территории Краславского района. В воздух были подняты истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО с военной базы "Лиелварде", которые проводили обследование соответствующей местности - сообщили в министерстве.

Отмечается, что истребители, которые проводили обследование воздушного пространства Латвии, не обнаружили подозрительных объектов и поэтому вернулись в города базирования.

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщал, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник.

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