Латвия привлекает вооруженные силы к расследованию инцидента с падением российского дрона

К расследованию падения российского беспилотника в Латвии привлекут также Вооруженные силы страны. Начата проверка того, придерживались ли латвийские военные надлежащих процедур. Об этом заявил Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил во вторник, 10 сентября, пишет Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Спрудс заявил на государственном телевидении, что было начато расследование, чтобы выяснить, возможна ли была «альтернативная реакция».

Отвечая на вопрос, почему беспилотник не был сбит, как только он влетел в воздушное пространство Латвии, он сказал, что существуют определенные трудности с идентификацией таких объектов. «Военные действуют согласно процедурам, и я как министр обороны должен им доверять. Они включают в себя сбор информации, оценку рисков и угроз и принятие конкретных мер», - сказал Спрудс.

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed

Он также отметил, что борьба с беспилотниками является непростой и требует введения общей модели противовоздушной обороны. «Это не только наши проблемы. Подобные случаи произошли также в Польше и Румынии», - отметил Спрудс.

Глава министерства также сослался на слова представителя посольства России в Риге, который заявил, что беспилотник, который упал в Латвии, не был российским. Андрис Спрудс дал понять, что это был беспилотник Shahed российского производства, поэтому нет сомнений, откуда он прилетел в Латвию.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.