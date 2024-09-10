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Латвія залучає збройні сили до розслідування інциденту з падінням російського дрону

Латвія залучає збройні сили до розслідування інциденту з падінням російського дрону

Київ • УНН

 • 13932 перегляди

Латвія розслідує падіння російського безпілотника на своїй території, залучаючи збройні сили. Влада перевіряє дотримання військовими процедур та розглядає можливість "альтернативної реакції".

До розслідування падіння російського безпілотника в Латвії залучать також Збройні сили країни. Розпочата перевірка того, чи дотримувалися латвійські військові належних процедур. Про це заявив Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив у вівторок, 10 вересня, пише Polskie Radio, передає УНН

 Деталі

Спрудс заявив на державному телебаченні, що було розпочато розслідування, аби з'ясувати, чи можлива була "альтернативна реакція".

Відповідаючи на запитання, чому безпілотник не був збитий, як тільки він влетів у повітряний простір Латвії, він сказав, що існують певні труднощі з ідентифікацією таких об'єктів. "Військові діють згідно з процедурами, і я як міністр оборони повинен їм довіряти. Вони включають в себе збір інформації, оцінку ризиків і загроз та вжиття конкретних заходів", - сказав Спрудс.

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed 09.09.24, 17:34 • 26364 перегляди

Він також зазначив, що боротьба з безпілотниками є непростою і вимагає запровадження спільної моделі протиповітряної оборони. "Це не тільки наші проблеми. Подібні випадки сталися також у Польщі та Румунії", — зазначив Спрудс. 

Очільник міністерства також послався на слова представника посольства росії в Ризі, який заявив, що безпілотник, який впав у Латвії, не був російським. Андріс Спрудс дав зрозуміти, що це був безпілотник Shahed російського виробництва, тому немає сумнівів, звідки він прилетів до Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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