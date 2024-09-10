Латвія залучає збройні сили до розслідування інциденту з падінням російського дрону

До розслідування падіння російського безпілотника в Латвії залучать також Збройні сили країни. Розпочата перевірка того, чи дотримувалися латвійські військові належних процедур. Про це заявив Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив у вівторок, 10 вересня, пише Polskie Radio, передає УНН.

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Спрудс заявив на державному телебаченні, що було розпочато розслідування, аби з'ясувати, чи можлива була "альтернативна реакція".

Відповідаючи на запитання, чому безпілотник не був збитий, як тільки він влетів у повітряний простір Латвії, він сказав, що існують певні труднощі з ідентифікацією таких об'єктів. "Військові діють згідно з процедурами, і я як міністр оборони повинен їм довіряти. Вони включають в себе збір інформації, оцінку ризиків і загроз та вжиття конкретних заходів", - сказав Спрудс.

У Латвії заявили, що російський дрон, який впав на території країни - це безпілотник типу Shahed

Він також зазначив, що боротьба з безпілотниками є непростою і вимагає запровадження спільної моделі протиповітряної оборони. "Це не тільки наші проблеми. Подібні випадки сталися також у Польщі та Румунії", — зазначив Спрудс.

Очільник міністерства також послався на слова представника посольства росії в Ризі, який заявив, що безпілотник, який впав у Латвії, не був російським. Андріс Спрудс дав зрозуміти, що це був безпілотник Shahed російського виробництва, тому немає сумнівів, звідки він прилетів до Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.