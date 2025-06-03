У Києві знімуть найбільший прапор України - КМДА

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
Ексклюзив
08:15 • 22470 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 46007 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
06:00 • 29031 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 87886 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 90806 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 110322 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 118330 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 208413 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168994 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164288 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярнi новини

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

3 червня, 01:38 • 43075 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 28806 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 31886 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

3 червня, 03:12 • 35304 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 33576 перегляди
Публікації

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 45964 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 35161 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 87847 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 208391 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 365144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 12366 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 14743 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 13527 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 140832 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 146568 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

У Києві знімуть найбільший прапор України - КМДА

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

У Києві 3 червня знімуть головний державний прапор на Печерських пагорбах для технічних робіт та монтажу додаткових канатів. Завершення робіт заплановано до 4 червня.

У Києві знімуть найбільший прапор України - КМДА

У столиці знімуть головний державний прапор, що майорить на Печерських пагорбах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Деталі

За повідомленням КМДА, головний державний прапор знімуть сьогодні, 3 червня, у зв’язку з проведенням технічних робіт.

Також заплановано монтаж додаткових канатів для фіксації полотна на флагштоці.

Додатково

Як зазначають у КМДА, завершити роботи планують до 4 червня.

Довідка

Флагшток на Печерських пагорбах, на якому встановлено найбільший державний прапор України, має висоту майже 90 метрів, важить 32 тони, а розмір самого полотнища становить 16 на 24 метри.

У Польщі зірвали український прапор під час мітингу проросійського політика: деталі01.05.25, 11:26 • 9139 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКиїв
Київська міська державна адміністрація
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9