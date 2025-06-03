У Києві знімуть найбільший прапор України - КМДА
Київ • УНН
У Києві 3 червня знімуть головний державний прапор на Печерських пагорбах для технічних робіт та монтажу додаткових канатів. Завершення робіт заплановано до 4 червня.
У столиці знімуть головний державний прапор, що майорить на Печерських пагорбах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Деталі
За повідомленням КМДА, головний державний прапор знімуть сьогодні, 3 червня, у зв’язку з проведенням технічних робіт.
Також заплановано монтаж додаткових канатів для фіксації полотна на флагштоці.
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Як зазначають у КМДА, завершити роботи планують до 4 червня.
Довідка
Флагшток на Печерських пагорбах, на якому встановлено найбільший державний прапор України, має висоту майже 90 метрів, важить 32 тони, а розмір самого полотнища становить 16 на 24 метри.
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