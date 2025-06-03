В Киеве снимут самый большой флаг Украины - КГГА
Киев • УНН
В Киеве 3 июня снимут главный государственный флаг на Печерских холмах для технических работ и монтажа дополнительных канатов. Завершение работ запланировано до 4 июня.
В столице снимут главный государственный флаг, развевающийся на Печерских холмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Детали
По сообщению КГГА, главный государственный флаг снимут сегодня, 3 июня, в связи с проведением технических работ.
Также запланирован монтаж дополнительных канатов для фиксации полотна на флагштоке.
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Как отмечают в КГГА, завершить работы планируют до 4 июня.
Справка
Флагшток на Печерских холмах, на котором установлен самый большой государственный флаг Украины, имеет высоту почти 90 метров, весит 32 тонны, а размер самого полотнища составляет 16 на 24 метра.
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