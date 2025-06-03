В Киеве снимут самый большой флаг Украины - КГГА

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира
Эксклюзив
08:15 • 14487 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 33977 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
06:00 • 23404 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 76771 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 85683 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 107568 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 116338 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 202660 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 168780 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 164233 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

3 июня, 01:38 • 38015 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 23588 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 26579 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 29986 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 23172 просмотра
публикации

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 33925 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 24247 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 76727 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 202635 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 359708 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 9574 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 12135 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 11275 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 138798 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 144720 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

В Киеве снимут самый большой флаг Украины - КГГА

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

В Киеве 3 июня снимут главный государственный флаг на Печерских холмах для технических работ и монтажа дополнительных канатов. Завершение работ запланировано до 4 июня.

В Киеве снимут самый большой флаг Украины - КГГА

В столице снимут главный государственный флаг, развевающийся на Печерских холмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Детали

По сообщению КГГА, главный государственный флаг снимут сегодня, 3 июня, в связи с проведением технических работ.

Также запланирован монтаж дополнительных канатов для фиксации полотна на флагштоке.

Дополнительно

Как отмечают в КГГА, завершить работы планируют до 4 июня.

Справка

Флагшток на Печерских холмах, на котором установлен самый большой государственный флаг Украины, имеет высоту почти 90 метров, весит 32 тонны, а размер самого полотнища составляет 16 на 24 метра.

В Польше сорвали украинский флаг во время митинга пророссийского политика: детали01.05.25, 11:26 • 9137 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9