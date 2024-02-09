У Києві відновили рух метро після падіння людини на колію

Рух поїздів "червоною" лінією столичного метрополітену відновили після закриття низки станцій через падіння пасажира на колію. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, пише УНН.

Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві на станції метро "Театральна" пасажир потрапив на колію. Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово були зачинені на вхід.