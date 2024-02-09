У Києві відновили рух метро після падіння людини на колію
Київ • УНН
Рух на "червоній" гілці київського метрополітену відновили після того, як на станції "Театральна" людина впала на рейки, через що прилеглі станції тимчасово закрили.
Рух поїздів "червоною" лінією столичного метрополітену відновили після закриття низки станцій через падіння пасажира на колію. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену, пише УНН.
Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі
Раніше УНН повідомляв, що у Києві на станції метро "Театральна" пасажир потрапив на колію. Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово були зачинені на вхід.